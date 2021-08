Polizei Dortmund

POL-DO: Frau auf Friedhof überfallen: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Oespel

Dortmund (ots)

Eine 65-jährige Frau befand sich am Mittwoch (11.8.2021) gegen 13.20 Uhr auf dem Friedhof an der Ewald-Görshop-Straße in Dortmund-Oespel auf dem Weg zum Grab ihres verstorbenen Ehemannes. Dort überfielen zwei derzeit noch unbekannte Täterinnen die Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tatverdächtigen haben sich vermutlich in den vergangenen Tagen bereits in Oespel aufgehalten.

Auf dem Friedhof ergriffen die beiden Frauen die Seniorin von hinten, hielten Mund und Nase zu und drückten sie zu Boden. Dabei rissen sie ihr zwei Ketten vom Hals und eine Uhr vom Handgelenk. Schließlich flüchteten die Täterinnen in eine unbekannte Richtung. Während der Tat unterhielten sie sich in einer osteuropäischen Sprache.

Die 65-Jährige lief auf die Ewald-Görshop-Straße und rief am Ausgang in Höhe der Hausnummer 53 um Hilfe. Ein 53-jähriger Anwohner hörte die Hilferufe und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht auf die Spur der Frauen. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Seniorin.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Frauen vor oder nach dem Raubüberfall auf dem Friedhof oder im Nahbereich gesehen haben. Sie sind 20 bis 25 Jahre alt, haben schwarze Haare und waren dunkel bekleidet. Nach Angaben der Seniorin sollen sie sich in den vergangenen Tagen bereits als Spendensammlerinnen in Oespel aufgehalten haben. Gesehen wurden die Frauen in der Nähe einer Eisdiele auf der Borussiastraße.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

