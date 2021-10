Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Pizzeria

Altenburg (ots)

In der Zeit vom 25.10. bis 26.10.2021 drangen unbekannte Einbrecher in eine Pizzeria in der Kronengasse ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren verschafften, stahlen sie u.a. drei aufgefundene Geldbörsen. Zudem wurde ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und das Bargeld als auch die Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 03447 / 481-0 entgegen

