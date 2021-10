Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Haus misslang

Greiz (ots)

Wünschendorf/ Elster: Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter zwischen dem 01.07. und dem 23.07.2021 in ein Haus Am Mühlgraben einzudringen. Dies Vorhaben scheiterte an einem vergitterten Fenster. Hinweise zu den unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

