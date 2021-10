Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Schmölln: Im Zeitraum vom 25.10.-26.10.2021 brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße in den dortigen Keller ein. Dazu öffneten die Täter gewaltsam die Kellertür und entwendeten verschiedene Elektrowerkzeuge. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten sich bei der Altenburger Polizei, Tel. 03447/ 471-0, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell