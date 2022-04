POL-HAM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 17. April, 10 Uhr und Dienstag, 19. April, 17.20 Uhr, in eine Wohnung auf der Tannhäuserstraße eingebrochen. Nachdem sie die Eingangstür beschädigten, durchwühlten sie einen Teil der Räume und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen ...

mehr