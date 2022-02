Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle auf der Bundesautobahn A 40 in Straelen

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am späten Montagabend, 31. Januar 2022 um 22:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Niederdorf zwei Reisende in einem BMW mit Herner Zulassung nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Bochum die Männer mit Haftbefehlen suchte. Der 34-jährige Fahrer hatte noch eine Geldstrafe wegen Diebstahl in Höhe von 560 EUR zu bezahlen oder eine 55-tägige Haftstrafe verbüßen. Der 28-jährige Beifahrer wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht. Er hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 200 EUR zu zahlen oder eine 20-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem fanden die Beamten bei ihm ein Gramm Kokain. Beide Gesuchten hat die Bundespolizei daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Beide Personen konnten die Haftstrafe durch Zahlung der geforderten Beträge abwenden. Sie durften dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

