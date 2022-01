Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einhandmesser und Schlagring bei Kontrolle aufgefunden

Düsseldorf (ots)

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof wurde am Samstagabend (29. Januar), um 22.15 Uhr, zwei jungen Männern (18, 19) durch Bundespolizisten ein Schlagring sowie ein Einhandmesser abgenommen. Die Bundespolizei leitete ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Lauthals bewegten sich die zwei Deutschen durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Eingesetzte Beamte der Bundespolizei hielten die jungen Männer in der Haupthalle an und überprüften ihre Personalien. Dabei stellten die Uniformierten bei dem 18-Jährigen in der Jackentasche einen Schlagring und bei dem 19-Jährigen in der Jackeninnentasche ein Einhandmesser fest. Die verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegenüber den Beamten verhielten sich die Duisburger aggressiv und uneinsichtig. Sie wurden der Dienststelle zugeführt.

Das Führen eines Schlagringes stellt eine Straftat nach dem Waffengesetz dar, weshalb gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Gegen den 19-Jährigen wurde wegen des Führens eines Einhandmessers ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof wurden die Männer von der Wache der Bundespolizei entlassen.

