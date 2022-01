Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl erneut angetroffen - Bundespolizei verhaftet polizeibekannten Dieb

Dortmund (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (30. Januar) soll ein Mann in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Dortmund 24 Getränkedosen gestohlen haben. Zudem verstieß er dabei gegen ein bestehendes Hausverbot. Drei Stunden später wurden die Bundespolizisten hinzugerufen.

Gegen 20 Uhr alarmierte der Ladendetektiv eines Drogeriemarkts die Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof. Ein Mann, der einige Stunden zuvor bereits einen Diebstahl begangen habe, befinde sich erneut in der Filiale. Der 45-jährige Ladendetektiv gab gegenüber den Bundespolizisten an, dass der 42-Jährige sich trotz bestehendem Hausverbot, gegen 17 Uhr in der Drogeriekette aufhielt. Der Deutsche soll 24 Getränkedosen in seinen Rucksack gesteckt haben. Anschließend habe er die Örtlichkeit verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge gab an, die Tat in Nachgang über die Videoüberwachungsanlage beobachtet zu haben. Da er den Mann bereits aus vergangenen Straftaten kenne, konnte er diesen zweifelsfrei identifizieren.

Die Einsatzkräfte brachten den 42-Jährigen zur Bundespolizeiwache. Dort stellten sie mit Hilfe eines Fingerabdruckscans die Identität des Mannes fest. Gegenüber den Polizisten gab er an, mit dem Diebesgut seinen Lebensunterhalt und seine Drogenabhängigkeit zu finanzieren.

Da der Polizeibekannte bereits seit einer Weile immer wieder im Dortmunder Hauptbahnhof in Verbindung mit Diebstahlshandlungen auffällig wurde, kontaktierten die Bundespolizisten die zuständige Staatsanwaltschaft in Dortmund. Diese übermittelte der Bundespolizei einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls in fünf Fällen. Hinzu kommen mindestens zwölf weitere Fälle, in denen Bundespolizisten gegen den Deutschen ermittelten.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch ein. Der 42-Jährige wird heute im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

