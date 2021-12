Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeiliche Suchmaßnahmen in Pampow

Hagenow (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Pampow (LK Ludwigslust-Parchim) zu einem Einsatz mit mehreren Funkstreifenwagen und Beamten des Kriminaldauerdienstes Ludwigslust. Dieser polizeiliche Einsatz wurde auch in lokalen Gruppen sozialer Netzwerke diskutiert und begleitet. Auslöser der polizeilichen Maßnahmen war ein gegen 15:00 Uhr über den Notruf der Polizei eingegangener Hinweis, dass es in der Ortslage zu einer möglichen Straftat zum Nachteil eines zirka zehnjährigen Mädchens gekommen sein soll. Die darauf eingeleiteten Ermittlungs- und Suchmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizeireviere Hagenow und Schwerin sowie der Kriminalpolizei Ludwigslust erhärteten diesen Verdacht nicht. Es konnten keine Erkenntnisse erlangt werden, dass es tatsächlich zu einem Delikt zum Nachteil einer Person gekommen ist. Gegen 17:45 Uhr wurden die Maßnahmen vor Ort beendet.

Mario Funk Leiter des Polizeireviers Hagenow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell