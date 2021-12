POL-HRO: Brand eines Gewerbegebäudes

Polizeipräsidium Rostock

Am 15.12.2021 kam es gegen 16:20 Uhr zum Ausbruch eines Brandes in einem Gewerbegebäude in der Rudolf-Diesel-Straße. Während Reparaturarbeiten kam es in der dortigen Autowerkstatt zu einem offenen Brand, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Schwerin wurden für die Brandbekämpfung eingesetzt. Am Gebäude, welches letztlich in voller Ausdehnung brannte, entstand hoher Sachschaden, wobei bislang von einer Schadenshöhe im siebenstelligen Bereich ausgegangen wird. Drei Mitarbeiter der Werkstatt im Alter von 20 bis 34 Jahre wurden leicht verletzt, wobei zwei mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat umgehend die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

