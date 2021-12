PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Grundschule +++ Graffitisprüher erwischt +++ Reifen zerstochen +++ Unfallflucht mit hohem Schaden

Hofheim (ots)

1. Mehrere Tablets aus Grundschule gestohlen, Schwalbach am Taunus, Ostring, Sonntag, 12.12.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 13.12.2021, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in eine Schwalbacher Grundschule eingestiegen und haben Elektronikartikel, darunter mehrere Tablets der Marke "Apple" gestohlen. Die bislang unbekannten Täter suchten die Lehranstalt in einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Straße "Ostring" auf und verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Gebäude. Dort angekommen, entwendeten die Täter diverse Elektronikartikel wie unter anderem "Apple iPads" und flüchteten mit ihrer hochpreisigen Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Jugendliche Graffitisprüher erwischt, Hattersheim am Main, Lorsbacher Straße, Samstag, 11.12.2021, 14:00 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag gelang es der Polizei in Hattersheim zwei jugendliche Graffitisprüher auf frischer Tat zu ertappen. Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei über die beiden Farbschmierer in Kenntnis gesetzt, welche sich an einer Lärmschutzwand in der Lorsbacher Straße zu schaffen machen würden. Beim Eintreffen der Streifen konnten die beiden aus dem Main-Taunus-Kreis stammenden Minderjährigen noch während des Besprühens angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss auf die Dienststelle gebracht und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

3. Reifen zerstochen, Kriftel, Raiffeisenstraße, "P + R Parkplatz" Samstag, 11.12.2021, 22:00 Uhr bis Sonntag, 12.12.2021, 12:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein geparktes Fahrzeug auf einem Parkplatz in Kriftel erheblich beschädigt. Die unbekannten Täter suchten den "P + R Parkplatz" in der Raiffeisenstraße auf, zerstachen die beiden linken Reifen des grauen Audi und zerkratzten die Fahrerseite. Im Anschluss an die Sachbeschädigung, deren Schadenshöhe auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Hofheim-Diedenbergen, Ländchesweg, Mittwoch, 08.12.2021, 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Bereits am Mittwoch, dem 08.12.2021, ereignete sich im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum 07:00 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein blauer Opel Corsa am Fahrbahnrand der Straße "Ländchesweg". Im besagten Zeitraum touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Opel und beschädigte diesen dabei im Bereich der Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Ersten Ermittlungen zufolge, könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

