POL-MTK: Diebstahl von Kleinkraftrad und zwei Motorradhelmen aus einer Garage +++ Diebstahl eines Fahrrads +++ Einbruch in Wohnung

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Kleinkraftrad und zwei Motorradhelmen aus einer Garage, Flörsheim am Main, Alt Hochheimer Straße, Freitag, 10.12.2021, 22:00 Uhr bis Samstag, 11.12.2021, 06:45 Uhr

In der Nacht zum Samstag verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Garage in der Alt Hochheimer Straße in 65439 Flörsheim am Main. Der oder die Täter entwendeten aus der Garage ein Kleinkraftrad, dessen Schlüssel im Zündschloss steckte, sowie zwei Motorradhelme im Gesamtwert von ca. 1000,00EUR. Zudem wurde versucht, das ebenfalls in der Garage stehende Krad zu entwenden. Nachdem dies offensichtlich scheiterte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Wenig später konnte das entwendete Kleinkraftrad in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl eines Fahrrads, Liederbach am Taunus, Hinter der Mühle, Samstag, 11.12.2021, 16:36 Uhr

Am späten Samstagnachmittag kam es in Liederbach am Taunus zum Diebstahl eines Fahrrads. Der Eigentümer des Fahrrads konnte den 48-Jährigen Täter, gemeinsam mit dem zuvor entwendeten Fahrrad, auf dem Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Lebensmittelgeschäftes feststellen. Anschließend verständigte der Eigentümer des Fahrrads die Polizeistation Kelkheim. Diese stellten die Personalien des 48- Jährigen Täters fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

3. Einbruch in Wohnung, Kriftel, Kirchstraße, Samstag, 11.12.2021, 18:00 Uhr bis 19:17 Uhr

Am Samstagabend sind Einbrecher in der Kirchstraße in Kriftel in eine Wohnung eingebrochen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:17 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher, vermutlich mit einem silbernen Opel, über den Schmelzweg in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

