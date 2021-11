Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Gaststätte

Bad Segeberg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:45 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei über Notruf mit, dass an einer Gaststätte in der Peterstraße gegenwärtig mehrere Personen versuchen, sich Zutritt zum verschlossenen Gebäude zu verschaffen.

Durch die umgehend zum Einsatzort entsandten Polizeibeamten aus Elmshorn konnte ein flüchtiger Täter in direkter Nähe zum Tatort eingeholt und festgenommen werden. Aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung waren im Zuge der Fahndungsmaßnahmen sowohl die zweite Person als auch ein weiterer Mittäter angetroffen und festgenommen worden. Es handelt sich hierbei um jeweils einen 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen sowie einen 18 Jahre alten Heranwachsenden aus Elmshorn.

Alle drei Personen wurden beim Polizeirevier Elmshorn kriminalpolizeilichen Folgemaßnahmen unterzogen, diverse Beweismittel wurden sichergestellt. Anschließend wurde der volljährige Beschuldigte entlassen, die minderjährigen Mittäter wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren.

