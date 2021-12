Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugen gesucht: Friedhofsglocke gestohlen; Vorsicht: Trickdiebe mit der Legende vom Wasserrohrbruch unterwegs und mehr

Bereich Offenbach

1. Wer fuhr gegen den schwarzen BMW? - Obertshausen

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Loh" sucht die Polizei den Verursacher des auf 1.500 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen BMW. Dieser war im Bereich der 10er-Hausnummern geparkt. In der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr, beschädigte der bislang Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Am Unfallort wurden schwarze Plastikteile von dem mutmaßlichen Verursacher aufgefunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

2. Zeugen gesucht: Friedhofsglocke gestohlen - Dietzenbach

(jm) Unbekannte stahlen in der Zeit zwischen Dienstag (16 Uhr) und Mittwoch (9 Uhr) die Kirchenglocke des Friedhofes in der Darmstädter Straße. Offenbar mit einem Lastwagen oder größerem Fahrzeug beschädigten die Unbekannten zunächst das Eingangstor, welches aus dem Zement der Mauer gerissen wurde, um auf das Gelände fahren zu können. Noch ist unklar, wie die Diebe die etwa 800 Kilogramm schwere Kirchenglocke abmontierten. Für den Abtransport der Glocke wurde vermutlich ein Lastwagen genutzt. Den Wert der Glocke sowie den Sachschaden kann die Polizei derzeit nicht genau beziffern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

3. Wer sah die Unfallflucht am Einkaufsmarkt? - Dietzenbach

(jm) Wer am vergangenen Donnerstagvormittag (23.12) in der Rathenaustraße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein VW-Fahrer hatte von 9.45 bis 10.30 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes abgestellt. In dieser Zeit wurde die Beifahrerseite des VW beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.500 Euro und machte sich davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

4. Vorsicht: Trickdiebe mit der Legende vom Wasserrohrbruch unterwegs - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Zwei etwa 30 Jahre alte Trickdiebe verschafften sich am Mittwochnachmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Gravenbruchstraße. Die Männer gaben gegenüber der Bewohnerin an, dass sie wegen eines Wasserrohrbruches die Wasserhähne überprüfen müssten. Während einer die Frau geschickt ablenkte, stahl der Komplize aus ihrem in einer Schublade liegenden Portemonnaie Geld. Die Diebe verließen das Mehrfamilienhaus in Richtung Wilhelmsplatz. Erst danach bemerkte die Seniorin das fehlende Geld. Ein Täter war etwa 1,80 Meter groß, sehr dick und hatte schwarze lockige Haare. Der andere war größer und schlank. Er hatte einen kurzen Vollbart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine Jeans. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zigarettenautomaten wurden aufgesprengt - Hainburg und Mainhausen

(aa) Anwohner in der Uferstraße von Klein-Krotzenburg meldeten am frühen Donnerstagmorgen einen "rauchenden" Zigarettenautomaten vor der Radsporthalle. Zudem wären vier Personen in Richtung Herderstraße weggelaufen. Einer hatte ein rotes Oberteil an. Gegen 4.35 Uhr hatten die Täter den Automaten aufgesprengt. Auf dem Boden lagen Zigarettenpackungen und Münzgeld. Noch steht nicht fest, wieviel Packungen und Münzen gestohlen wurden. Knapp zwei Stunden zuvor, gegen 2.15 Uhr, haben Unbekannte in Mainflingen "Am Sportplatz" ebenfalls einen Zigarettenautomaten gesprengt. Auch hier steht die Höhe der Beute noch nicht fest. Der Schaden wird jeweils auf 3.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 erbeten.

Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugensuche: Zigarettenautomat gesprengt - Maintal/Wachenbuchen

(fg) Unbekannte sprengten am frühen Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Schulstraße und flohen offenbar ohne Beute. Gegen 1.35 Uhr legten sie einen unbekannten Sprengkörper in den Ausgabeschacht und entzündeten diesen. Infolge der Detonation wurde der Automat stark beschädigt, kippte nach vorn um und blieb in seiner Verankerung hängen. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Unfallflucht: Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten beschädigt - Zeugen gesucht - Hasselroth/Neuenhaßlau

(jm) Innerhalb von 15 Minuten ereignete sich am Mittwochmorgen in der Rathausstraße auf dem Parkplatz vor dem Friedhof ein Unfall, bei dem ein geparkter schwarzer Renault beschädigt wurde. Der Unfall soll sich zwischen 11.30 und 11.45 Uhr zugetragen haben. Hierbei wurde die rechte hintere Seite des Renault beschädigt. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen zu melden.

3. AG TRuP stellt Golf V GTI sicher - Wächtersbach

(fg) Beamte der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser (AG TRuP) waren am Mittwochabend in ihrem zivilen Streifenwagen in Wächtersbach unterwegs und erblickten einen VW Golf V GTI, dessen Abgasgeräusch auffällig laut war. Die Streife folgte dem Fahrzeug, welches an der Anschlussstelle Bad Orb/Wächtersbach auf die Bundesautobahn 66 auffuhr, wobei sich laut der Beamten dann folgendes zutrug: Der Golf-Fahrer "überfuhr" eine bereits rotzeigende Ampelanlage. Nach dem Auffahren auf die Bundesautobahn 66 beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug sehr stark. Hierbei wechselte er von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur und überfuhr dabei die einseitige Fahrstreifenbegrenzung. Bei starkem Regen und stark eingeschränkter Sicht soll der Golf-Fahrer sein Fahrzeug auf über 200 Stundenkilometer beschleunigt haben. An der Anschlussstelle Gründau-Rothenbergen verließ er die Autobahn und bog in Richtung Gründau-Rothenbergen ab. Dort konnte das Fahrzeug von der Streife der "AG TRuP" gestoppt und kontrolliert werden. Der 23-jährige Fahrer und Halter des VW Golf GTI wurde auf seine Fahrweise und seiner nicht angepassten Geschwindigkeit in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßen- und Verkehrsverhältnissen hingewiesen. Des Weiteren führten die Beamten der "AG TRuP" mit dem Mann ein sehr eindringliches Gespräch, da während der ganzen Fahrtstrecke ein 6-jähriges Kind auf der Rücksitzbank saß. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme der Abgasanlage bestand der Verdacht, dass die Abgasanlage manipuliert wurde. Eine anschließend durchgeführte Schallpegelmessung ergab einen Wert von 101,9 bei erlaubten 90 Dezibel. Außerdem fehlte im Motorraum fast der komplette Ansaugtrakt des Fahrzeuges. Das 6-jährige Kind wurde zwischenzeitlich von Bekannten vor Ort abgeholt. Der Golf wurde aufgrund der offensichtlichen Mängel sichergestellt, um diesen einem Gutachter vorzuführen. Auf den 23-jährigen Golf-Fahrer kommen nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

