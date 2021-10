Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.10.2021 zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hansjakobstraße in Herbolzheim beim Vorbeifahren die Fahrertür eines ordnungsgemäß am Strassenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können.

