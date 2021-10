Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, den 04.10.2021 gegen 07:00 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Zaun in einer Hofeinfahrt im Birkenweg in Herbolzheim. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw handeln könnte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallbeobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

