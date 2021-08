Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Wiederauffinden eines Honda Jazz

Bad Segeberg (ots)

Nachdem am Samstag in Wedel ein Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde, konnte der Honda Jazz am Mittwoch (18.08.2021) aufgefunden werden.

Hinweise oder Spuren eines Diebstahls oder einer unbefugten Benutzung konnten an dem Fahrzeug nicht festgestellt werden.

Näheres ist der ursprünglichen Pressemitteilung vom 17.08.2021 zu entnehmen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4996467

