Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann greift auf Feldweg Passanten an - Polizei stellt ihn - Drei Personen leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag, 19. August, an der Straße Heidgesberg im Stadtteil Venn scheinbar wahllos Passanten angegriffen und durch Schläge und Tritte drei Personen leicht verletzt. Die Polizei hat den Mann kurz darauf gestellt und in Gewahrsam genommen.

Gegen 16.30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen verdächtigen Mann, der an einem Feldweg erst einen vorbeifahrenden Radfahrer so trat, dass dieser vom Rad stürzte und anschließend ein Pärchen, das mit seinem Hund Gassi ging, schubste und trat. Der 32-jährige Fahrradfahrer sowie die 33-jährige Fußgängerin und der 41-jährige Fußgänger erlitten durch die Angriffe leichte Verletzungen.

Polizeibeamte, die innerhalb weniger Augenblicke vor Ort waren, stellten den 23-Jährigen - der weder alkoholisiert war, noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand - und nahmen ihn in Gewahrsam. Von dort wurde er am Folgetag entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (jn)

