Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Das Team der Pressestelle wünscht allen Verkehrsteilnehmern einen guten Übergang ins neue Jahr und stets ein unversehrtes Ankommen!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 1. Kalenderwoche 2022

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der ersten Woche des neuen Jahres die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken.

Wir wünschen auch im Jahr 2022 allen Verkehrsteilnehmern eine gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

04.01.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); Hanau-GA, Depotstraße in Höhe "Alter Kahler Weg" in Richtung HU-GA (Unfallschwerpunkt);

05.01.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 2310, B 45 in Richtung Froschhausen (Wildgefahrenstrecke);

06.01.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); K 174, Dietzenbach in Richtung Rodgau zwischen Waldacker und Rodgau-Ringstraße (Wildgefahrenstrecke);

07.01.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke);

08. und 09.01.2022:

L 3268, Hanau, Maintaler Straße in Richtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 30.12.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

