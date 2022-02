Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl von Baustellenmaterial mit anschließender Festnahme der Täter

Bad Gandersheim (ots)

Bergstraße, 37574 Einbeck Ortsteil Kreiensen

Am Samstag, den 26.02.2022, gegen 15:00 Uhr werden ein männlicher 36- jähriger und eine weibliche 31-jährige Person aus dem Bereich Salzgitter von zwei aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie Sie unerlaubt von einer in der Bergstraße befindlichen Baustelle Altmaterialien entnehmen und in einen mitgeführten Transporter einladen. Die beiden Täter können durch die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden und das zunächst erlangte Diebesgut im Wert von ca. 100,- Euro wurde wieder aus dem Transporter entladen. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen die 31-Jährige Frau Haftbefehle vorlagen. Zudem bestand gegen den 36-Jährigen Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot. Weiterhin konnte der 31 jährige Mann keine gewerbliche Genehmigung für das Sammeln von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz nachweisen. Beide Personen wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim zugeführt. Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie diverse Verstöße gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz wurden eingeleitet.ros

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell