Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte attackieren Recklinghäuser

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend wurde ein 18-jähriger Recklinghäuser von drei Männern attackiert. Gegen 21 Uhr habe er sich an der Ecke Grafenwall/ Europaplatz aufgehalten, als er ihm plötzlich ein Unbekannter ins Gesicht geschlagen habe. Daraufhin sei er zu Boden gegangen. Am Boden liegend hätten ihn sodann zwei weitere unbekannte Männer getreten. Plötzlich hätten sie jedoch von ihm abgelassen und seien in Richtung Kuniberg davon gegangen.

Beschreibungen:

1. Etwa 1,80m groß, ca. 20-25 Jahre alt, schwarze Haare (lang, zum Zopf gebunden), schwarzer Bart

2.

Etwa 20-25 Jahre alt, kräftige Figur

3.

Etwa 20-25 Jahre alt, ca. 1,60-1,70m groß

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder den flüchtigen Männern machen können, informieren bitte die Kriminalpolizei unter der Tel.: 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell