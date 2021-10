Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Leitplanke

Altenburg (ots)

Gößnitz: Am 11.10.2021, gegen 18:10 Uhr befuhr eine 70-jährige Fahrerin eines Pkw Opel die B 93 (Umgehungsstraße Gößnitz). Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sowohl am Pkw als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell