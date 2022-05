Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Weimar

Weimar (ots)

Am Freitag kurz vor 13 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in der Schwanseestraße in Weimar. Hier befuhr die 41-Jährige Frau mit Ihrem Fahrrad den Schutzstreifen, beabsichtigte links abzubiegen und zeigte dies mittels Handzeichen an. Dies übersah die 18-Jährige VW-Fahrerin, die ihrerseits gerade zum Überholen der Radfahrerin ansetzte. In der Folge kam es zur Kollision, wobei die 41-Jährige stürzte und sich leicht am Rücken verletzte. Mittels Rettungswagen wurde sie zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Weimar verbracht. Am VW entstand leichter Sachschaden.

