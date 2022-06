Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer, zwischen 07.30 Uhr und 16 Uhr, einen blauen VW Golf auf der Fahrerseite (Frontbereich). Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Eine Schadensregulierung leitete der Verursacher nicht ein, sondern entfernte sich unerlaubt von Unfallort. Der VW war auf einem Betriebsgelände, an der Bockenfelder Straße, abgestellt.

Datteln

Etwa 2.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem schwarzen Daimler. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der August-Becker-Straße. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.45 Uhr. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Waltrop

An der Dortmunder Straße wurde die rechte Fahrzeugseite eines schwarzen SEAT Leon von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich einfach vom Unfallort. Der Schaden beträgt etwa 2.000 Euro. Unfallzeit: Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 19.30 Uhr.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell