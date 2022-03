POL-PDNR: Emmerzhausen - Auffahrunfall

Daaden (ots) - Am 16.03.2022, in der Zeit von 14.30 bis 14.45 Uhr parkte ein 66-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw am Fahrbahnrand der Betzdorfer Straße im Ortsbereich Daaden. Als er nach der kurzen Abwesenheit zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Rückfragen bitte an: ...

