POL-PDNR: Einbruch in Firmengebäude

Neustadt/Wied OT Fernthal (ots) - Am Mittwoch, den 16.03.2022 um 04:44 Uhr, wurde der der Polizeiinspektion Straßenhaus über die Intergierte Leitstelle in Montabaur eine unklare Rauchentwicklung mit Feuerschein im Industriegebiet Neustadt/Wied OT Fernthal gemeldet. Vor Ort konnte eine in der Max-Planck-Straße befindliche Lagerhalle in Vollbrand stehend festgestellt ...

mehr