POL-PDNR: Feuerwehreinsatz in Seniorenheim durch angebranntes Essen

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend befuhr eine 59-jährige Frau aus Neustadt/Wied die L 251 aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung Kaimig. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Die Fahrerin konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

mehr