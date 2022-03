Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kretzhaus (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr eine 43-jährige Frau aus Bonn die L 253 aus Richtung Rottbitze kommend in Fahrtrichtung Linz. In der Asbacher Straße in Kretzhaus fuhr sie ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Frau wurde verletzte sich leicht.

