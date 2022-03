Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Einbrüche in zwei Geldinstitute

Wissen (ots)

In der Nacht zum Montag, den 14.03.2022, wurde gegen 02:50 Uhr, bei der Westerwaldbank in der Rathausstraße ein Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem Gebäude eine Hintereingangstür und eine weitere Türe aufgehebelt wurden. Aus einem Automaten wurden mehrere hundert Euro Münzgeld entwendet.

Gegen 08:00 Uhr am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Sparkasse in der Rathausstraße fest, dass man dort ebenfalls versucht hatte einzubrechen. Zwei Türen wurden aufgehebelt und in das Gebäude eingedrungen. Entwendet wurde nichts. Es wird davon ausgegangen, dass auch dieser Einbruch in der Nacht zu Montag erfolgte.

Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

