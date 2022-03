Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw durch Einkaufswagen beschädigt

Vettelschoß (ots)

Am Montagmittag wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes durch einen rollenden Einkaufswagen beschädigt. Hierdurch entstand ein Lackschaden am Pkw. Wie eine Zeugin berichtete, schaute sich der Verursacher den Schaden an und entfernte sich anschließend vom Ereignisort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

