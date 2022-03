POL-PDNR: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Polizeidirektion Neuwied für das Jahr 2021

Wissen (ots) - In der Nacht zum Montag, den 14.03.2022, wurde gegen 02:50 Uhr, bei der Westerwaldbank in der Rathausstraße ein Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem Gebäude eine Hintereingangstür und eine weitere Türe aufgehebelt wurden. Aus einem Automaten wurden mehrere hundert Euro Münzgeld entwendet. Gegen 08:00 Uhr am Montagmorgen stellten Mitarbeiter der Sparkasse in der ...

mehr