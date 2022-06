Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 04.06.2022 - 06.06.2022

Hildesheim (ots)

(bru)Zeugen, die Angaben zu den nachfolgend aufgeführten Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl in Eitzum

Am 04.06.2022 entwendet ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr in der Eitzumer Hauptstraße das amtliche Kennzeichen von einem Krad Yamaha, welches in einer Hofeinfahrt abgestellt war.

Einbruch in KGS Gronau

Im Tatzeitraum vom 03.06.2022, 14.00 Uhr, bis 05.06.2022, 10.45 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch Aufdrücken eines Fensters in ein Lehrerzimmer der KGS Gronau und entwenden hier aufgefundene Süßigkeiten. Weiterhin werden mehrere Tische und Wände mit Filzstiften beschmiert. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest.

Körperverletzungsdelikte in Elze

Am 04.06.2022 gegen 03.30 Uhr kommt es in der Schmiedetorstraße in Elze zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung werden einem 26-jährigen Elzer von einem unbekannten Täter mehrere Schläge gegen den Kopf versetzt, so dass er daraufhin zu Boden geht. Am Boden liegend wird ihm von zwei weiteren unbekannten Tätern mehrfach gegen den Kopf getreten. Als ihm daraufhin ein weiterer 26-jähriger Elzer zur Hilfe kommt, wird auch diesem mehrfach gegen den Kopf geschlagen und getreten. Die Täter flüchten anschließend. Das erstgenannte Opfer wird mit einem Krankenwagen einem Krankenhaus zugeführt.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Gronau

Am 06.06.2022 kommt es gegen 12.40 Uhr in der Gartenstraße in Gronau zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versucht die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Aufgrund der Geräuschentwicklung wird der Hauseigentümer auf die Tat aufmerksam. Als der Täter den Geschädigten bemerkt, flüchtet er. An der Terrassentür entsteht Sachschaden.

