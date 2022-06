Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad - zwei Verletzte

Hildesheim (ots)

HOLLE/Astenbeck (hep): Am 05.06.2022, gegen 09:55 Uhr, kam es auf der B6, OT Astenbeck, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw VW Polo und einem Motorrad BMW. Ein 63-jähriger Hildesheimer befuhr mit seinem Motorrad die B6 in Richtung Hildesheim, als eine vor ihm fahrende 34-jährige aus Peine nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Da der 63-jährige Beteiligte bereits zum Überholen angesetzt hatte, kam es während des Abbiegevorganges zur Kollision mit dem Pkw VW Polo. Der Motorradfahrer stürzte hierbei und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Fahrerin des VW Polo wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Beteiligten mussten mit Rettungswagen in Hildesheimer Krankenhäuser transportiert werden. Das Motorrad und der Pkw, an denen Gesamtschäden in Höhe von ca. 7000 Euro entstanden, wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Holle waren eine Besatzung der Polizei Bad Salzdetfurth, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

