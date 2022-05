POL-SE: Bad Bramstedt - Kennzeichen-Diebe gestellt

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 02.05.2022, meldete sich eine 44-Jährige beim Polizeirevier Pinneberg und gab an, am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr einen VW Golf auf dem Parkplatz der Karl-Sörensen-Schule in der Lindenstraße angefahren zu haben. Sie sei beim Rangieren gegen die Anhängerkupplung bzw. das Heck des dunklen VW Golfs gestoßen, habe aber in der Dunkelheit keine Schäden feststellen können und ...

mehr