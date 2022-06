Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrer bei Unfall am Ostring verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Ostring ist am Mittwochnachmittag ein 20-jähriger Radfahrer aus Datteln angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann gegen 16.10 Uhr auf der Speeckstraße unterwegs und wollte an der Ampel den Ostring/B235 überqueren. Dabei wurde er von einem 78-jährigen Autofahrer aus Waltrop erfasst, der auf dem Ostring stadteinwärts unterwegs war. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

