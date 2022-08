POL-PDWIL: Diebstahl einer fahrbaren Jagdkanzel

Gillenfeld (ots) - Am 29.07.2022 gegen 13:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit einem LKW-Gespann den Finkenweg in Gillenfeld. Hier kam er in einer Kurve in der schmalen Straße linksseitig gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Obwohl der Unfallverursacher kurz anhielt, setzte er im Weiteren seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und ...

mehr