Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Betrüger überlistet Frau

Oberndorf (ots)

Eine Betrügerin hat am Dienstag in einem Messenger-Dienst eine 67-jährige Frau um einen größeren Bargeldbetrag gebracht. Per WhatsApp nahm die Unbekannte Kontakt mit der Frau auf und gab vor, die Tochter zu sein, die eine neue Telefonnummer hat. Sie wurde in der Nachricht gebeten, eine offene Rechnung bei einem Versandhandel zu begleichen und einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe auf ein Bankkonto zu überweisen. Die Frau kam ohne einen Zweifel am Absender der Bitte nach und überwies den Betrag auf ein Konto mit litauischer Länderkennung. Nachdem die Zahlung als Betrug aufflog, hat die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Inhaber der angeblich neuen Telefonnummer der Tochter und des litauischen Bankkontos aufgenommen. Der Geldbetrag dürfte aber nach derzeitiger Einschätzung der Polizei verloren sein. Diese warnt vor solchen Trickbetrügereien. Wie bei den immer noch oft vorkommenden Telefonanrufen mit betrügerischen Absichten auch, sollte bei Geldforderungen stets geprüft werden, ob dies seine Richtigkeit hat. Die Polizei schließt nicht aus, dass diese relativ neue Masche des Betrugs in nächster Zeit vermehrt auch in anderen Messer-Diensten auftaucht. Hinweise, wie man sich schützen kann, gibt es bei der nächsten Polizeidienststelle und im Internet unter www.polizei-beratung.de

