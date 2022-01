Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Auffahrunfall in der Riedstraße (27.01.2022)

Stockach (ots)

Eine leichtverletzte Autofahrerin und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in der Riedstraße ereignet hat. Eine 49-Jährige wollte mit ihrem Opel von der Riedstraße in die Meersburger Straße fahren und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 49-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW auf das Auto der Frau auf. Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ihr Opel wurde in Höhe von rund 2.000 Euro beschädigt. Der Schaden am VW des 49-Jährigen liegt bei rund 5.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

