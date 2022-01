Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Lastwagen missachtet Vorfahrt eines Rettungswagens (27.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Erheblichen Blechschaden hat ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 6 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Wilhelmstraße / Zeughausstraße verursacht. Ein 29-jähriger Scania Fahrer fuhr auf der Wilhelmstraße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Krankenwagens. Dessen 21-jähriger Fahrer machte noch eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Den Schaden am Sanka schätzte die Polizei auf rund 60.000 Euro.

