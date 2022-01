Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K6137) Sportwagen streift Mercedes - Zeugen gesucht (27.01.2022)

Tengen, K6137 (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der K6137 zwischen Wiechs a. R. und Tengen ereignet hat. Eine 69-Jährige war mit ihrem Mercedes in Richtung Tengen unterwegs als ihr ein Sportwagen entgegenkam. Dessen bislang unbekannte Fahrer soll zu schnell und teils auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Kurz bevor er das Auto der Frau passierte, zog er zwar noch nach rechts, streifte aber trotzdem mit seinem Außenspiegel den Mercedes der 69-Jährigen. Hierdurch wurden der vordere linke Kotflügel und die Fahrertür am Auto der Frau beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. An dem unbekannten Sportwagen, der grau oder weiß sein soll, wurde die Abdeckung des Außenspiegels durch den Unfall abgerissen. Dennoch fuhr dessen Fahrer einfach weiter.

Hinter dem Mercedes soll noch ein weiteres Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Dessen Fahrer bittet die Polizei dringend, sich als Zeuge zu melden. Ebenso werden weitere Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Sportwagen geben können, gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731 888-0) zu melden.

