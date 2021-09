Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Brand in Bauernhof - polizeiliche Ermittlungen abgeschlossen

Nach einem Brand in einem Bauernhof am Grenzweg in Oelde-Stromberg sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen.

Vermutlich ist ein technischer Defekt im Inneren des Hauses für den Brand verantwortlich. Es gibt keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Das Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesens ist durch die starke Rauchentwicklung aktuell nicht bewohnbar. Tiere und Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 10.50 Uhr sind am Dienstagvormittag (21.09.2021) Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Bauernhof am Grenzweg in Oelde-Stromberg gerufen worden. Die Bewohner des Hauses und auch die Tiere der angrenzenden Stallungen waren nicht in Gefahr.

