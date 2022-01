Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Garagentor beschädigt und geflüchtet (27.01.2022)

Triberg (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Donnerstag im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 22 Uhr auf der Straße "Im Roßgrund". Ein Unbekannter beschädigte ein Garagentor am Gebäude Nummer 2 und fuhr davon, ohne den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu melden. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei in Triberg, Telefon 07722 916071-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell