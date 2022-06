Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Aalen (ots)

Ellwangen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde zwischen Samstagnachmittag 15:30 Uhr und Sonntagabend, 18 Uhr ein Mercedes-Benz beschädigt. Der Mercedes stand zu diesem Zeitpunkt entweder auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in Röhlingen in der Straße An der Sechta (Samstag) oder auf dem Besucherparkplatz am Bucher Stausee (Sonntag). Durch den Unbekannten, welcher vermutlich ein weißes Fahrzeug fährt, wurde ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro verursacht. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Lindach: Sachbeschädigungen

Zwischen Freitag und Sonntag wurden in Lindach an insgesamt acht Örtlichkeiten Farbschmierereien mit blauer Farbe begangen. Unter anderem wurden an drei Bushaltestellen die Plexiglasscheiben beschmiert, an der Eichenrainschule wurden die Wände der Turnhalle bemalt, zwei Altschuhcontainer, ein Stromverteilerkasten sowie eine Betonstützmauer am Feuerwehrhaus wurden ebenfalls beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 / 9219680 entgegen.

