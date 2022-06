Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenau: Sachbeschädigung in Kirche

Ein 14-jähriger und ein 13-jähriger Junge begaben sich am Sonntag zwischen 10 Uhr und 15:30 Uhr in eine Kirche in der Marktstraße. Dort spielten sie mit den brennenden Kerzen in der Kirche herum, zündeten diese wiederholt an und entzündeten verschiedene Altartücher in der Kirche. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die beiden Kinder konnten ermittelt werden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 05 Uhr und 15:30 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Crailsheimer Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Vellberg: Pkw beschädigt

Zwischen Sonntagabend 22 Uhr und Montagnachmittag 15:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen in einem Parkhaus am Zwinger geparkten Audi. Er zerkratzte diesen und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

