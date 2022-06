POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Rot am See: Kabeldiebstahl Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr auf einer Baustelle in der Crailsheimer Straße hochwertige Stromkabel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.500 Euro. Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454. Kirchberg an der Jagst: Kanaldeckel entwendet - ...

