POL-KLE: Nachtrag zu Meldung "Rennradfahrer kollidiert mit Hund und verletzt sich schwer" vom 3.12.2021

Am 2.12.2021 hatte sich ein 40-jähriger Rennradfahrer aus Geldern bei einem Sturz nach Zusammenstoß mit einem Hund auf der Straße Vorselaer schwer verletzt; Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht (siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5089781). Der Gelderner ist am 7.12.2021 in einer Spezialklinik in Duisburg verstorben. Ermittlungen der Polizei haben jetzt ergeben, dass der Mann an den Folgen des Verkehrsunfalls gestorben ist. (cs)

