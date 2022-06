Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kabeldiebstahl, Gullideckel entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Rot am See: Kabeldiebstahl

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr auf einer Baustelle in der Crailsheimer Straße hochwertige Stromkabel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.500 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Kirchberg an der Jagst: Kanaldeckel entwendet - Unfall

Ein Unbekannter entwendete in der Zeit zwischen Freitag, 11:30 Uhr und Montag, 9:35 Uhr einen Kanaldeckel am rechten Fahrbahnrand der K2664, circa 100m vor Ortsbeginn Lendsiedel aus Richtung Dörrmenz kommend. Ein am Montagmorgen hier fahrender 45-jähriger Sprinter-Fahrer übersah den fehlenden Kanaldeckel und fuhr mit seinem Fahrzeug in das Loch. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter 07955 454.

