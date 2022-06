Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Jugendliche versuchen Handtasche zu entreißen - Sachbeschädigung - Pkw beschädigt - Widerstandsdelikte

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Unfallflucht

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 11:35 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Linsenhalde einen geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Ford beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden-Bürg: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde in der Straße Am Burggraben ein BMW, der am Straßenrand geparkt war, durch einen bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden am BMW wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

Leutenbach: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr wurde ein VW, der in der Burgstaller Straße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winnenden: Jugendliche versuchen Handtasche zu entreißen - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr im Bereich der Gertrud-Bäumer-Allee / Fußweg zum Klinikum Winnenden. Zwei bisher unbekannte Jugendliche forderten eine 24-jährige Frau unter Vorhalt eines Messers auf, ihre Handtasche auszuhändigen. Als die Frau dem nicht nachkam, schlug ihr einer der beiden Täter mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte, der Frau die Tasche zu entreißen. Dies gelang ihm allerdings nicht, weshalb die Täter letztlich ohne Beute flüchteten. Die Frau zog sich im Gerangel leichte Verletzungen zu. Bei den beiden Tätern soll es sich um ca. 16-17-jährige männliche Jugendliche handeln. Beide trugen schwarze Hosen, weiße Shirts und hatten schwarze Schals zur Maskierung umgebunden. Einer der beiden führte ein etwa 30 cm langes Sägemesser mit neongelbem Griff mit. Zeugen des Vorfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Backnang: Roller contra Pkw

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger BMW-Fahrer die Gartenstraße und wollte dort Wenden. Beim Wendemanöver übersah er einen dahinterfahrenden 66-jährigen Roller-Fahrer. Dieser fuhr gegen den BMW und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Backnang: Sachbeschädigung

Zwischen Samstag 01 Uhr und Sonntag 11 Uhr beschädigte ein Vandale die Eingangstüre eines Wohnhauses in der Schillerstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Kraftradfahrer übersehen

Beim Wenden übersah eine 77-jährige Ford-Fahrerin am Samstagnachmittag gegen 18 Uhr einen hinter ihr fahrenden 16-jährigen Kraftradfahrer in der Oberen Bahnhofstraße. Dieser krachte in den Ford und verletzte sich dadurch leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Fellbach: Pkw beschädigt

Am Freitagabend gegen 19 Uhr beschädigten zwei Männer einen in der Esslinger Straße geparkten Opel mit einer Glasflasche. Anschließend entfernten sie sich laut Zeugenangaben in Richtung Eisenbahnstraße. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagabend gegen 23:45 Uhr auf einem Fest im Rotgerberweg äußerte ein 36-jähriger Mann gegenüber einer Fußstreife der Polizei, dass er Drogen bei sich habe. In der Folge sollte der Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei zeigte er sich äußerst aggressiv und unkooperativ. Im weiteren Verlauf baute er sich vor den Beamten auf und drohte diesen mit erhobenen Händen. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Hierbei leistete er Widerstand und verletzte sich dabei leicht. Ebenfalls beleidigte er die eingesetzten Beamten. Der 36-Jährige wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Betäubungsmittel wurden nicht bei ihm aufgefunden.

Kernen im Remstal: Widerstand nach Notrufmissbrauch

Ein 35-jähriger Mann rief am Sonntagnacht gegen 23:45 Uhr mehrfach beim Polizeinotruf an und verlangte dort nach Alkohol. Um weitere Anrufe des Mannes zu unterbinden fuhr eine Streife des Polizeireviers Fellbach an dessen Wohnanschrift im Karl-Gerok-Weg. Dort wurde der Anrufer in einem alkoholisierten Zustand angetroffen. Er zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten nicht kooperativ und beleidigte die Beamten mehrfach. Da der Mann weiterhin nicht kooperierte wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte erneut alle eingesetzten Beamten. Der 35-Jährige wurde in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Fellbach gebracht. Dort ging er auf einen Beamten los und packte diesen an der Schutzweste. Der Angriff des Mannes konnte abgewehrt werden, hierbei wurden jedoch zwei Beamte leicht verletzt. Der 35-jährige Mann muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen, Alkohol fand er in den Gewahrsamsräumlichkeiten des Polizeireviers Fellbach nicht.

