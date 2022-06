Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Brand - Vandalismus - Gegen Brückenmauer geprallt - Aggressiver Mann in Freibad - Auto aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Rande des Altstadtfestes kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei zwei Männer im Alter von 46 und 20 Jahren durch eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe leicht verletzt wurden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden-Geradstetten: Dach des Pumpenwerkes in Brand

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr das Dach des Pumpenwerkes in der Straße Am Kelterwiesenbach in Brand. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im niederen fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Waiblingen: Vandalismus in Sporthalle

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in eine Sporthalle in der Mayenner Straße ein und beschädigten hierbei zahlreiche Sportgeräte. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Korb: Gegen Brückenmauer geprallt

Eine 18-jährige VW-Fahrerin befuhr in der Nacht zum Sonntag gegen 3:15 Uhr die Straße Pfarrweingart in Richtung Korb. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer der dortigen B14-Brücke. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, stand die junge Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die Frau gab an, einem entgegenkommenden Radfahrer ausgewichen zu sein. Dieser wird nun dringend als Unfallzeuge gesucht. Er sowie evtl. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Remshalden-Geradstetten: Aggressiver Mann in Freibad leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Aufgrund eines aggressiven Mannes, der mehrere Badegäste belästigt hatte und sich auch dem Personal gegenüber aggressiv verhielt, rückte die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr ins Freibad im Stegwiesenweg aus. Der 20-Jährige wollte sich auch nach dem Eintreffen der Beamten nicht beruhigen und verhielt sich äußerst aggressiv. Da ein normales Gespräch mit dem Mann nicht möglich war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete der Mann so heftigen Widerstand, dass er letztlich auf dem Boden abgelegt werden musste, wo ihm Handschließend angelegt wurden. Der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Mann wurde letztlich in die Gewahrsamszelle gebracht. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Waiblingen: Auto aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe einen in der Schmidener Straße geparkten Pkw auf und entwendeten aus diesem Bargeld und eine Bankkarte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

