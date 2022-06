Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen 9:00 und 11:45 Uhr streifte am Samstag ein unbekannter Pkw an einem ordnungsgemäß auf dem Volksfestplatz geparkten Mercedes CLA vorbei. An dem Mercedes entstand ein Schaden im Heckbereich in Höhe von ca. 1500 Euro. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Spurensicherung am Mercedes ergab, dass das verursachende Fahrzeug vermutlich blau lackiert ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

Schwäbisch Hall: Betrunkener Radfahrer fährt auf Pkw

Ein deutlich alkoholisierter Radfahrer fuhr am Samstag gegen 15:20 Uhr aus dem Froschgraben nach links in die Salinenstraße und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi A3. Der 24-jährige Radler verletzte sich derart an der Schulter, dass ihn die 22-jährige Audi-Fahrerin gleich ins Krankenhaus brachte. Die Pkw-Lenkerin selbst blieb unverletzt. Am dem betagten Herrenrad entstand ein wirtschaftlicher Totalverlust in Höhe von ca. 10 Euro - am Audi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

